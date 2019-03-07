2019-03-07T15:34:04+03:00
Происшествия

В Крыму на пьяную автоледи завели уголовное дело

Девушка прошла освидетельствование прибором «Алкотестер» и ей грозит 2 года тюрьмы[видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Молодая девушка села пьяной за руль. Фото: кадр видеоМолодая девушка села пьяной за руль. Фото: кадр видео
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Сотрудники полиции Ленинского района задержали девушку, севшую за руль подшофе.

- Сотрудники ОГИБДД по Ленинскому району, находясь на маршруте патрулирования в селе Луговое, заметили легковой автомобиль, который двигался по встречной полосе, -сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Правоохранители остановили легковушку, которой управляла 24-летняя местная жительница.

Девушке предложили дунуть в трубку, то есть пройти свидетельствования при помощи прибора «Алкотестера». Она согласилась и выяснилось, что гражданка управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Мало того, оказалось, что автоледи уже штрафовали за такое же правонарушение. Суд ее лишил прав на правление транспортным средством.

"Дуйте, дуйте!": Девушка проходит медосвидетельствование.24-летнюю крымчанку второй раз поймали пьяной за рулем. Видео: пресс-служба МВД РК! другой источник

Сейчас на гражданку завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

По ст.264.1 УК РФ ей грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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