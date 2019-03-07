Фотограф "КП" создала "Галерею под открытым небом" в Севастополе

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-07T16:48:42+03:00

В будущем планируется экспозиции на разные темы [фото]

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Фотограф «Комсомольской правды - Крым» Анна Садовникова стала автором проекта «Галерея под открытым небом».

- Основная идея этого проекта заключается в том, чтобы дать стимул молодежи города и членам профессиональных творческих союзов Севастополя к созданию произведений в сфере фотографии, дизайна, архитектуры, - рассказывает Анна.

В будущем планируются экспозиции на разные темыФото: Анна САДОВНИКОВА

Для изготовления конструкций и распечатки стендов фотограф выиграла грантовую поддержку от «Росмолодежи» и от управления по делам молодежи и спорта города-героя.

Она установлена на территории Черноморского филиала МГУ в Севастополе.

"Галерея под открытым небом" расположилась на территории Черноморского филиала МГУ в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА

На выставке представлено 10 работ, в которых раскрывается жизнь севастопольской молодежи.

Анна отметила, что в будущем планируются экспозиции на разные темы.

На выставке представлено 10 работФото: Анна САДОВНИКОВА

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сами стенды сделаны по аналогии с галереями на Тверском бульваре, Новом Арбате.

ИСТОЧНИК KP.RU