Фотограф "КП" создала "Галерею под открытым небом" в Севастополе
Фотограф «Комсомольской правды - Крым» Анна Садовникова стала автором проекта «Галерея под открытым небом».
- Основная идея этого проекта заключается в том, чтобы дать стимул молодежи города и членам профессиональных творческих союзов Севастополя к созданию произведений в сфере фотографии, дизайна, архитектуры, - рассказывает Анна.
В будущем планируются экспозиции на разные темыФото: Анна САДОВНИКОВА
Для изготовления конструкций и распечатки стендов фотограф выиграла грантовую поддержку от «Росмолодежи» и от управления по делам молодежи и спорта города-героя.
Она установлена на территории Черноморского филиала МГУ в Севастополе.
"Галерея под открытым небом" расположилась на территории Черноморского филиала МГУ в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА
На выставке представлено 10 работ, в которых раскрывается жизнь севастопольской молодежи.
Анна отметила, что в будущем планируются экспозиции на разные темы.
На выставке представлено 10 работФото: Анна САДОВНИКОВА
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Сами стенды сделаны по аналогии с галереями на Тверском бульваре, Новом Арбате.
ИСТОЧНИК KP.RU