2019-03-07T16:14:50+03:00
Общество

В «Артек» на книжную ярмарку приедут известные российские детские писатели

Она пройдет в Крыму впервые
Александра КОРШУНОВА
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Международный детский центр "Артек". Фото: Facebook МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек". Фото: Facebook МДЦ "Артек"
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В день празднования широкой Масленицы в Крыму пройдет первая книжная детская ярмарка. На ней представят сказки, романы, повести, хрестоматии и книги по различным направлениям.

Как рассказали в пресс-службе детского центра, артековцы смогут не только с ними ознакомиться, но и приобрести на заработанные в течение смены виртуальные деньги.

Кроме того, для детей организуют выставку с популярными современными детскими писателями Еленой Усачевой и Анастасией Орловой в формате «100 вопросов взрослому».

- Мы рады, что лучшие издательства детской и учебной литературы страны приедут в Крым и познакомят наших школьников со своей продукцией, - отметила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

Что касается Масленицы, то праздник откроют традиционным весенним хороводом. Также в этот день продут мастер-классы, где все желающие смогут научиться делать старинных кукол и весенних птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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