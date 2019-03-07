В «Артек» на книжную ярмарку приедут известные российские детские писатели
В день празднования широкой Масленицы в Крыму пройдет первая книжная детская ярмарка. На ней представят сказки, романы, повести, хрестоматии и книги по различным направлениям.
Как рассказали в пресс-службе детского центра, артековцы смогут не только с ними ознакомиться, но и приобрести на заработанные в течение смены виртуальные деньги.
Кроме того, для детей организуют выставку с популярными современными детскими писателями Еленой Усачевой и Анастасией Орловой в формате «100 вопросов взрослому».
- Мы рады, что лучшие издательства детской и учебной литературы страны приедут в Крым и познакомят наших школьников со своей продукцией, - отметила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.
Что касается Масленицы, то праздник откроют традиционным весенним хороводом. Также в этот день продут мастер-классы, где все желающие смогут научиться делать старинных кукол и весенних птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU