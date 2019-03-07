2019-03-07T16:58:36+03:00
Общество

В Симферополе «вежливые люди» поздравили женщин с 8 марта

Они подарили прекрасным дамам цветы
Александра КОРШУНОВА
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Для жительниц Симферополя это стало приятной неожиданностьюДля жительниц Симферополя это стало приятной неожиданностьюФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе «вежливые люди» поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем. Они вручили девушкам цветы в солнечный весенний день.

"Вежливые люди" вручили девушкам цветы Фото: Анастасия ЖУКОВА

"Вежливые люди" вручили девушкам цветыФото: Анастасия ЖУКОВА

В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что пять лет назад спокойное проведение праздника 8 марта обеспечили именно «зеленые человечки».

С инициативой проведения такой акции выступил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек Фото: Анастасия ЖУКОВА

С инициативой проведения такой акции выступил депутат Госдумы РФ Руслан БальбекФото: Анастасия ЖУКОВА

- Сегодня, когда активисты одели форму "вежливого контингента": армейский камуфляж, без нашивок, маски и каски - это не вызвало отторжения, это вызвало чувство благодарности... И желание совместного фото, - рассказал депутат.

Добровольцы с охапкой тюльпанов гуляли по улицам крымской столицы Фото: Анастасия ЖУКОВА

Добровольцы с охапкой тюльпанов гуляли по улицам крымской столицыФото: Анастасия ЖУКОВА

Также Бальбек поблагодарил главу Крыма Сергей Аксенова за то, что он поддержал проведение такой акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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