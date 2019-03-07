В Симферополе «вежливые люди» поздравили женщин с 8 марта
В Симферополе «вежливые люди» поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем. Они вручили девушкам цветы в солнечный весенний день.
"Вежливые люди" вручили девушкам цветыФото: Анастасия ЖУКОВА
В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что пять лет назад спокойное проведение праздника 8 марта обеспечили именно «зеленые человечки».
С инициативой проведения такой акции выступил депутат Госдумы РФ Руслан БальбекФото: Анастасия ЖУКОВА
- Сегодня, когда активисты одели форму "вежливого контингента": армейский камуфляж, без нашивок, маски и каски - это не вызвало отторжения, это вызвало чувство благодарности... И желание совместного фото, - рассказал депутат.
Добровольцы с охапкой тюльпанов гуляли по улицам крымской столицыФото: Анастасия ЖУКОВА
Также Бальбек поблагодарил главу Крыма Сергей Аксенова за то, что он поддержал проведение такой акции.
ИСТОЧНИК KP.RU