В центре Севастополя на две недели ограничили движение транспорта

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-07T18:25:32+03:00

Остановку и стоянку на пл. Нахимова запретили с 7 по 23 марта

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В Севастополе в связи с проведением мероприятий, посвященных русской весне, ограничили движение в центре города.

На площади Нахимова 7 марта с 18.00 до 23 марта 6.00 введен запрет на остановку и стоянку авто.

С 17 марта с 21.00 до 6.00 часов 19 марта будет введено временное ограничение остановки и стоянки на площади Суворова - улице Ленина - проспекте Нахимова - площади Лазарева.

18 марта с 15.00 до 23.00 будет введено временное ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, от площади Суворова – улица Ленина – проспект Нахимова до площади Лазарева.

- Также на участке улицы Суворова (от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина) и на участке улицы Воронина (от пересечения с улицей Суворова до улицы Советская) будет изменено направление одностороннего движения, - предупредили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, в Севастополе до 30 апреля на ул. Ковпака ввели одностороннее движение.

ИСТОЧНИК KP.RU