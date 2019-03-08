Погода в Крыму 8 марта: Тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-08T09:05:46+03:00

Прохладнее всего - в Керчи, жарче всего - в Севастополе.

Изменить размер текста: A A

Погода в Крыму сделала подарок женщинам к 8 марта. На полуостров, наконец, пришла настоящая весна - с теплой погодой и безо всяких дождей.

- В Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона. Погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом, - рассказали в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем вырастет аж до +15…+20! Осадков не ожидается, Ветер юго-западный умеренный, днем - порывы до 12-17 м/с.

В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность, до +17 градусов, в Севастополе - чуть теплее, до +18.

В Керчи пока прохладно, днем +9…+11. Море не дает пока прогреться и южнобережному воздуху, там всего лишь +10…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU