2019-03-08T14:32:10+03:00
Общество

В Керчи уничтожили две 20-килограммовые авиабомбы

Снаряды лежали прямо на земле
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РКФото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
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В Керчи специалисты МЧС уничтожили две осколочные авиабомбы весом 20 килограммов каждая (АО-20).

Взрывоопасный предмет лежал прямо на земле, первую бомбу обнаружили местные жители и сообщили спасателям. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым сразу прибыли на место и подтвердили, что подозрительная находка - действительно авиабомба. Проверили прилегающую территорию и нашли еще один аналогичный снаряд.

Авиабомбы аккуратно извлекли из земли, погрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон, где и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

После территорию еще раз проверили на наличие взрывоопасных предметов, но, к счастью, больше ничего не нашли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, всего в операции было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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