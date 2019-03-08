В Керчи уничтожили две 20-килограммовые авиабомбы
В Керчи специалисты МЧС уничтожили две осколочные авиабомбы весом 20 килограммов каждая (АО-20).
Взрывоопасный предмет лежал прямо на земле, первую бомбу обнаружили местные жители и сообщили спасателям. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым сразу прибыли на место и подтвердили, что подозрительная находка - действительно авиабомба. Проверили прилегающую территорию и нашли еще один аналогичный снаряд.
Авиабомбы аккуратно извлекли из земли, погрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон, где и уничтожили с соблюдением мер безопасности.
После территорию еще раз проверили на наличие взрывоопасных предметов, но, к счастью, больше ничего не нашли.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, всего в операции было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU