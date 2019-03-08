В Крыму спасатели сняли с обрыва туристов из Москвы

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-08T14:11:20+03:00

Они сидели на скале и звали на помощь

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Спасатели сняли двух туристов из Москвы со склона горы Аю-Даг (Медведь-гора). Они оказались на краю обрыва и звали на помощь. К счастью, их услышал другой турист и сообщил оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС».

Звонок поступил 7 марта в 18.30. Четверо спасателей выдвинулись на место.

- При помощи альпинистского снаряжения спасатели поднялись к пострадавшим и приняли решение об эвакуации по наиболее безопасному пути – через гору к Артековской тропе. В дальнейшем, спасатели вывели потерявшихся из горно-лесной зоны к служебному автомобилю, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Заплутавшими туристами оказались 25-летняя женщина и 33-летний мужчина из Москвы. В медицинской помощи они не нуждались.

Крымские спасатели призвали туристов, отправляющихся в горы, соблюдать правила безопасности: обязательно брать с собой теплые вещи, источники питания для мобильного телефона, фонарик, спички. Ходить в походы следует группами и ни в коем случае не разделяться.

ИСТОЧНИК KP.RU