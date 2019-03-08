2019-03-08T14:11:20+03:00
Происшествия

В Крыму спасатели сняли с обрыва туристов из Москвы

Они сидели на скале и звали на помощь
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спасатели сняли двух туристов из Москвы со склона горы Аю-Даг (Медведь-гора). Они оказались на краю обрыва и звали на помощь. К счастью, их услышал другой турист и сообщил оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС».

Звонок поступил 7 марта в 18.30. Четверо спасателей выдвинулись на место.

- При помощи альпинистского снаряжения спасатели поднялись к пострадавшим и приняли решение об эвакуации по наиболее безопасному пути – через гору к Артековской тропе. В дальнейшем, спасатели вывели потерявшихся из горно-лесной зоны к служебному автомобилю, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Заплутавшими туристами оказались 25-летняя женщина и 33-летний мужчина из Москвы. В медицинской помощи они не нуждались.

Крымские спасатели призвали туристов, отправляющихся в горы, соблюдать правила безопасности: обязательно брать с собой теплые вещи, источники питания для мобильного телефона, фонарик, спички. Ходить в походы следует группами и ни в коем случае не разделяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи уничтожили две 20-килограммовые авиабомбы
Французы хотят открыть в Крыму швейную фабрику
Погода в Крыму 8 марта: Тепло и солнечно
В центре Севастополя на две недели ограничили движение транспорта
В Севастополе к 8 марта установили 7-метровую фотозону
В Симферополе «вежливые люди» поздравили женщин с 8 марта
В «Артек» на книжную ярмарку приедут известные российские детские писатели
Фотограф "КП" создала "Галерею под открытым небом" в Севастополе
В Крыму на пьяную автоледи завели уголовное дело
В Саках к концу 2020 года заменят больше 20 лифтов
В Крыму завели 13 уголовных дел за лесорубов-нарушителей
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Саках
В Феодосии отловят беспризорных животных за 1,5 миллиона рублей
Инвестор хочет "подарить" Симферополю 10 однокомнатных квартир
В крымских горах легковушка с пассажирами увязла в снегу
В Крыму женщина украла 10 литров домашнего вина
В Симферополе начали пылесосить тротуары
В Ялте при ремонте дорог смошенничали на 8 миллионов рублей
Погода в Крыму на 7 марта: днем потеплеет до +17
Крым начал подавать излишки электроэнергии на Кубань
Крымские налоговики ищут через интернет самозанятых, которые не платят взносы в бюджет
В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику