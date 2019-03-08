В центре Симферополя пройдет акция «Антикорь»
В центре Симферополя 11 марта пройдет акция «Антикорь». Волонтеры-медики расскажут жителям и гостям столицы расскажут о том, как уберечься от опасного заболевания.
- В Крыму важно избежать эпидемии, так как в регионе наблюдается вспышка кори. По последним данным, заболели около 40 человек. Корь передается воздушно- капельным путем и вызывает тяжелые осложнения, такие как поражения головного мозга, сердечно-сосудистой и нервной системы. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация, - говорят организаторы.
Волонтеры-медики расскажут, где и как своевременно проходить медосмотры, диспансеризацию. Проверят знания прохожих о том, что же такое корь и каковы риски ее возникновения.
Акция пройдет с 16.00 до 17.30 возле ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» (ул. Пушкина, 3).
ИСТОЧНИК KP.RU