В центре Симферополя пройдет акция «Антикорь»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-08T17:34:16+03:00

В регионе заболели около 40 человек

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В центре Симферополя 11 марта пройдет акция «Антикорь». Волонтеры-медики расскажут жителям и гостям столицы расскажут о том, как уберечься от опасного заболевания.

- В Крыму важно избежать эпидемии, так как в регионе наблюдается вспышка кори. По последним данным, заболели около 40 человек. Корь передается воздушно- капельным путем и вызывает тяжелые осложнения, такие как поражения головного мозга, сердечно-сосудистой и нервной системы. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация, - говорят организаторы.

Волонтеры-медики расскажут, где и как своевременно проходить медосмотры, диспансеризацию. Проверят знания прохожих о том, что же такое корь и каковы риски ее возникновения.

Акция пройдет с 16.00 до 17.30 возле ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» (ул. Пушкина, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU