Погода в Крыму на 9 марта: до +19 и облачно

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-09T08:26:30+03:00

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В Крыму 9 марта будет сухая и облачная погода. Столбики термометров покажут до +19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе суббота будет облачной, но без осадков. Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Севастополе 9 марта небо также будет облачным. Ветер будет дуть южный со скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +17 градусов.

На ЮБК также синоптики не ожидают осадков, будет облачно. Воздух прогреется до +18 градусов. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В Керчи 9 марта переменная облачность. Будет дуть южный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Днем до +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU