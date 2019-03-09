В Крыму по объявлениям будут ловить "теневых" предпринимателей
50 крымчан с начала года задекларировали свои доходы, сообщили в пресс-службе ФНС по РК.
В ведомстве рассказали, что проводятся мероприятия, чтобы вывести из "тени" тех, кто не задекларировал доходы и не уплатил налог.
В крымском управлении налоговой службы сообщили, что уклонистов ловят, проводя мониторинг СМИ на предмет размещения объявлений от репетиторов, массажистов, парикмахеров, аниматоров, мастеров маникюра, портных и других.
- Затем составляется реестр лиц, который в дальнейшем сопоставляется с информационными базами данных налоговых органов, - рассказали пресс-службе ведомства.
С теми, кого поймали на неуплате налогов, проводят беседу и разъясняют законодательство. Самозанятые граждане должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ не позже 30 апреля, иначе нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU