В Крыму по объявлениям будут ловить "теневых" предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-09T10:00:17+03:00

Декларацию о доходах можно подать в налоговую до 30 апреля

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50 крымчан с начала года задекларировали свои доходы, сообщили в пресс-службе ФНС по РК.

В ведомстве рассказали, что проводятся мероприятия, чтобы вывести из "тени" тех, кто не задекларировал доходы и не уплатил налог.

В крымском управлении налоговой службы сообщили, что уклонистов ловят, проводя мониторинг СМИ на предмет размещения объявлений от репетиторов, массажистов, парикмахеров, аниматоров, мастеров маникюра, портных и других.

- Затем составляется реестр лиц, который в дальнейшем сопоставляется с информационными базами данных налоговых органов, - рассказали пресс-службе ведомства.

С теми, кого поймали на неуплате налогов, проводят беседу и разъясняют законодательство. Самозанятые граждане должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ не позже 30 апреля, иначе нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU