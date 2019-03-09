2019-03-09T10:00:17+03:00
Общество

В Крыму по объявлениям будут ловить "теневых" предпринимателей

Декларацию о доходах можно подать в налоговую до 30 апреля
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

50 крымчан с начала года задекларировали свои доходы, сообщили в пресс-службе ФНС по РК.

В ведомстве рассказали, что проводятся мероприятия, чтобы вывести из "тени" тех, кто не задекларировал доходы и не уплатил налог.

В крымском управлении налоговой службы сообщили, что уклонистов ловят, проводя мониторинг СМИ на предмет размещения объявлений от репетиторов, массажистов, парикмахеров, аниматоров, мастеров маникюра, портных и других.

- Затем составляется реестр лиц, который в дальнейшем сопоставляется с информационными базами данных налоговых органов, - рассказали пресс-службе ведомства.

С теми, кого поймали на неуплате налогов, проводят беседу и разъясняют законодательство. Самозанятые граждане должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ не позже 30 апреля, иначе нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 9 марта: до +19 и облачно
В центре Симферополя пройдет акция «Антикорь»
В Крыму спасатели сняли с обрыва туристов из Москвы
В Керчи уничтожили две 20-килограммовые авиабомбы
Французы хотят открыть в Крыму швейную фабрику
Погода в Крыму 8 марта: Тепло и солнечно
В центре Севастополя на две недели ограничили движение транспорта
В Севастополе к 8 марта установили 7-метровую фотозону
В Симферополе «вежливые люди» поздравили женщин с 8 марта
В «Артек» на книжную ярмарку приедут известные российские детские писатели
Фотограф "КП" создала "Галерею под открытым небом" в Севастополе
В Крыму на пьяную автоледи завели уголовное дело
В Саках к концу 2020 года заменят больше 20 лифтов
В Крыму завели 13 уголовных дел за лесорубов-нарушителей
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Саках
В Феодосии отловят беспризорных животных за 1,5 миллиона рублей
Инвестор хочет "подарить" Симферополю 10 однокомнатных квартир
В крымских горах легковушка с пассажирами увязла в снегу
В Крыму женщина украла 10 литров домашнего вина
В Симферополе начали пылесосить тротуары
В Ялте при ремонте дорог смошенничали на 8 миллионов рублей
Погода в Крыму на 7 марта: днем потеплеет до +17
Крым начал подавать излишки электроэнергии на Кубань
Крымские налоговики ищут через интернет самозанятых, которые не платят взносы в бюджет
В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику