Сломала ногу и заблудилась: спасатели сняли с гор двух крымчанок

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-09T12:20:03+03:00

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8 марта спасатели дважды оказывали помощь крымчанам, заблудившимся в горах.

Первый звонок о том, что требуется помощь, поступил около 2 часов дня, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Выяснилось, что 66-летняя женщина в районе водопада Гейзер повредила ногу и не смогла самостоятельно двигаться.

К месту происшествия направили дежурную смену Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники.

Они прибыли на место и оказали первую помощь пострадавшей. Ногу зафиксировали и женщину доставили на носилках к дачному поселку в Алуште. Там пострадавшую передали карете "скорой помощи".

Также после 16.00 спасатели получили другой звонок - на плато Ай-Петри девушка потеряла ориентир и заблудилась, нужна была помощь спасателей. 25-летнюю жительницу Феодосии быстро нашли в районе горы Иограф и привезли в безопасное место. В медпомощи девушка не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU