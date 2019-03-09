На трассе Симферополь-Алушта сгорело авто
ЧП случилось при подъеме на Ангарский перевал
Фото: Константин Пахомов
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На трассе Симферополь-Алушта 8 марта загорелась легковая машина Sitroen Berlingo.
Очевидцы в группе "Автопартнер Крым" сообщили, что ЧП случилось при подъеме на Ангарский перевал со стороны Симферополя, недалеко от поста ГИБДД.
- Машина ехала прямо перед мной, авто коптило, как керогаз. Потом у него на трассе загорелся двигатель, и он свернул в «карман», на посту ГИБДД (Ангарский перевал) я сообщил об этом сотрудникам ДПС. Затем вызвали МЧС и сами стартовали к месту ЧП, - написал Евгений Барилов.
Очевидцы сообщили, что пострадавших в происшествии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU