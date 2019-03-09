С 1 апреля в Крыму начнет действовать режим повышенной пожарной опасности

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-09T17:43:50+03:00

В лесах и полях нельзя поджигать траву и использовать пиротехнику Фото: Надежда ДАЦЮК

Это связано с установлением на полуострове сухой погоды

Изменить размер текста: A A

В Крыму с 1 апреля введут режим повышенной пожарной опасности.

- На полуострове установилась стабильная сухая погода. Это повышает риск возгораний в лесах и полях. Поэтому режим высокой пожарной опасности решено ввести как можно раньше, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РК подполковник внутренней службы Александр Козинец.

По его словам, введение особого режима позволит заранее подготовиться к пожароопасному сезону, мобилизировать силы и сделать профилактику.

Кроме того, во время режима повышенной пожарной опасности запрещается разводить костры, поджигать траву или использовать пиротехнику в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU