2019-03-09T17:43:50+03:00
Общество

С 1 апреля в Крыму начнет действовать режим повышенной пожарной опасности

Это связано с установлением на полуострове сухой погоды
Надежда ДАЦЮК
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В лесах и полях нельзя поджигать траву и использовать пиротехникуВ лесах и полях нельзя поджигать траву и использовать пиротехникуФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 1 апреля введут режим повышенной пожарной опасности.

- На полуострове установилась стабильная сухая погода. Это повышает риск возгораний в лесах и полях. Поэтому режим высокой пожарной опасности решено ввести как можно раньше, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РК подполковник внутренней службы Александр Козинец.

По его словам, введение особого режима позволит заранее подготовиться к пожароопасному сезону, мобилизировать силы и сделать профилактику.

Кроме того, во время режима повышенной пожарной опасности запрещается разводить костры, поджигать траву или использовать пиротехнику в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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