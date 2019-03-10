Погода в Крыму 10 марта: Тепло и ветрено

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-10T09:37:57+03:00

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В прощеное воскресенье 10 марта крымчан ждет хорошая погода. Синоптики обещают, что день будет сухим и теплым.

- В воскресенье Крым будет находиться под влиянием Скандинавского циклона. Местами пройдут небольшие дожди, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться до сильного 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем воздух прогреется до +11…+16.

На Ай-Петри сохраняется гололедица, высота снежного покрова - 33 см.

В Севастополе без осадков, в Симферополе, на Южном берегу и в Керчи - днем и утром возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU