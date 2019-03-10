На трассе "Таврида" произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-10T11:56:18+03:00

В районе поселка Зуя столкнулись две легковушки

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На трассе "Таврида" вчера, 9 марта, столкнулись два автомобиля. К сожалению, один из водителей не выжил.

Сообщение о ДТП поступило оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» в 17:55. Авария произошла в районе поселка Зуя.

На трассе столкнулись два легковых авто - «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi Outlander». По данным пресс-службы МЧС по РК, водитель "девятки" получил травмы, не совместимые с жизнью. Специалисты «КРЫМ-СПАС» достали тело с помощью специального инструмента.

Официальных комментариев о причинах аварии пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU