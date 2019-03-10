В Крым на оздоровление приехали еще 250 детей из Сибая

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-10T13:22:41+03:00

Путевки получили ребята, которые живут рядом с тлеющим карьером

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В Крым приехала вторая группа детей из города Сибай Республики Башкортостан. 250 детишек в возрасте 12-15 лет прилетели в Симферополь, а затем отправились в Евпаторию.

Путевки в крымские санатории получили дети, проживающие поблизости от тлеющего карьера в Сибае, и имеющие медицинские показания для оздоровления. Они пробудут в Крыму две недели, пройдут плановое обследование. Вместе ними на полуостров отправились 30 сопровождающих, в том числе - бригада врачей.

Это уже вторая группа школьников из Сибая. Первая группа тоже отдыхала в Евпатории в конце февраля - начале марта. Многие из ребят страдают хроническими заболеваниями.

- Ребята получили полный комплекс медицинских услуг: обследование, ингаляции, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне, а также полноценное пятиразовое питание, включающее фрукты и овощи. Стоит отметить, что многие из них впервые увидели море. Помимо этого, с детьми проводились учебные занятия и экскурсии по Крыму, - рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как сообщалось, детей из Сибая пригласил на полуостров глава Крыма Сергей Аксенов во время визита в Башкортостан.

СПРАВКА КП

Экологические проблемы в башкирском городе Сибае начались в ноябре прошлого года, когда начала тлеть руда нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината. Это привело к превышению предельно допустимой концентрации серы в воздухе. Карьер планируют затопить к 20 марта, но пока жители Сибая вынуждены дышать загрязненным воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU