2019-03-10T14:28:05+03:00
Происшествия

Заблудились в тумане: Спасатели на снегоходе эвакуировали туристов с Ай-Петри

Мужчина и женщина заблудились в лощине
Анастасия ЖУКОВА
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Крымские спасатели 9 марта эвакуировали двоих туристов с плато Ай-Петри.

Сообщение с просьбой о помощи поступило оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» в 16:55.

47-летний мужчина и 35-летняя женщина заплутали в тумане, потеряли ориентиры, сбились с пути и очень сильно замерзли. Напомним, высота снежного покрова на Ай-Петри - 33 сантиметра.

На помощь отдыхающим выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Заблудившихся туристов быстро нашли в лощине в районе горы Роко и эвакуировали на снегоходах в поселок Охотничий.

- В медицинской помощи они не нуждались. С гражданами провели профилактическую беседу по правилам безопасности в горно-лестной местности, - рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Спасатели напоминают, что в горах нужно соблюдать правила безопасности: отправляться в походы группами, брать с собой карты и компасы, минимальный набор продуктов, спички в непромокаемой упаковке, а также теплую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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