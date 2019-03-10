Женщина украла деньги и лекарства из крымского ФАПа

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-10T16:10:53+03:00

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В Сакском районе женщина обокрала фельдшерско-акушерский пункт.

Как рассказала полиции работник медучреждения, из помещения пропали ее личные вещи, деньги и медикаменты.

- Предпринятые меры розыска позволили по «горячим следам» вычислить подозреваемую. В ходе проведения проверки сотрудники уголовного розыска собрали доказательства, указывающие на причастность к краже одной из местных жительниц, - рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина призналась в краже и написала явку с повинной. Часть похищенного оперативники изъяли.

Возбуждено уголовное дело по стать статье "кража" (п."б" ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ). Воровке может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU