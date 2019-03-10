Поклонская о выборах на Украине: Ни один кандидат не достоин руководить страной

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-10T18:10:20+03:00

По мнению депутата, незалежной нужен светлый человек, чтобы исправить ситуацию

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская негативно оценила всех претендентов на пост президента Украины. Об этом она заявила в Ливадии во время презентации автобиографической книги в Крыму.

- Ни один кандидат на Украине не достоин стать руководителем, - заявила Поклонская. - Украину на сегодняшний день сделали страшной и неадекватной страной.

По ее словам, незалежной нужен очень хороший и светлый человек, чтобы исправить ситуацию.

Журналисты поинтересовались, будет ли Наталья Поклонская презентовать свою новую книгу в Киеве.

- Господь, когда-нибудь, возможно, все исправит. Не только Крым, но и Киев будет нашим, - пошутила экс-прокурор Крыма.

Презентация автобиографического издания "Крымская весна: до и после. История из первых уст" прошла 10 марта в Ливадийском дворце (Ялта). Книгу Поклонская написала вместе со своим мужем - руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьевым.

ИСТОЧНИК KP.RU