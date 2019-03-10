2019-03-10T19:01:23+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: На Крым надвигается сильный ветер

В МЧС опасаются повреждения ЛЭП и заторов на дорогах
Анастасия ЖУКОВА
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Ясного неба как не бывалоЯсного неба как не бывалоФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 10-11 марта.

По данным крымского гидрометцентра вечером 10 марта и в течение суток 11 мая ожидается очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с.

Как отметили в крымском главке МЧС, есть вероятность повреждения и обрыва линий связи и линий электропередач, а также обрушения ветхих строений, рекламных конструкций. Спасатели опасаются нарушения транспортного сообщения в результате ДТП. Условия для движения автомобилей будут осложнены.

- Возможны затруднения в работе переправы «Порт «Кавказ» - Крым» и «Порт г. Новороссийск - Крым». Прогнозируется затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок, - добавили в ГУ МЧС по РК.

Спасатели призвали в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефонам «101» или «112», а также соблюдать меры безопасности: без крайней необходимости не выезжать на личном автомобиле, держаться подальше от ЛЭП и билбордов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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