Погода в Крыму на 11 марта: до +16 и дождь
В Крыму 11 марта будет до +16 градусов, местами возможны дожди. В течение суток будет действовать штормовое предупреждение, скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов, местами пройдет умеренный дождь.
В Севастополе понедельник также будет дождливым, до +13 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
На ЮБК будет облачно с прояснениями. Днем до +14 градусов, возможен дождь. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
В Керчи сегодня облачно, днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +13 градусов днем. Днем подует южный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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