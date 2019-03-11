2019-03-11T06:43:53+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 марта: до +16 и дождь

В течение суток ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 11 марта будет до +16 градусов, местами возможны дожди. В течение суток будет действовать штормовое предупреждение, скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов, местами пройдет умеренный дождь.

В Севастополе понедельник также будет дождливым, до +13 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

На ЮБК будет облачно с прояснениями. Днем до +14 градусов, возможен дождь. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Керчи сегодня облачно, днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +13 градусов днем. Днем подует южный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение: На Крым надвигается сильный ветер
Поклонская о выборах на Украине: Ни один кандидат не достоин руководить страной
Женщина украла деньги и лекарства из крымского ФАПа
Заблудились в тумане: Спасатели на снегоходе эвакуировали туристов с Ай-Петри
В Крым на оздоровление приехали еще 250 детей из Сибая
На трассе "Таврида" произошла смертельная авария
Крымские спасатели вытащили из реки лошадь
Погода в Крыму 10 марта: Тепло и ветрено
С 1 апреля в Крыму начнет действовать режим повышенной пожарной опасности
На трассе Симферополь-Алушта сгорело авто
Сломала ногу и заблудилась: спасатели сняли с гор двух крымчанок
В Крыму по объявлениям будут ловить "теневых" предпринимателей
Погода в Крыму на 9 марта: до +19 и облачно
В центре Симферополя пройдет акция «Антикорь»
В Крыму спасатели сняли с обрыва туристов из Москвы
В Керчи уничтожили две 20-килограммовые авиабомбы
Французы хотят открыть в Крыму швейную фабрику
Погода в Крыму 8 марта: Тепло и солнечно
В центре Севастополя на две недели ограничили движение транспорта
В Севастополе к 8 марта установили 7-метровую фотозону