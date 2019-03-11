Погода в Крыму на 11 марта: до +16 и дождь

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-11T06:43:53+03:00

В течение суток ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду

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В Крыму 11 марта будет до +16 градусов, местами возможны дожди. В течение суток будет действовать штормовое предупреждение, скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов, местами пройдет умеренный дождь.

В Севастополе понедельник также будет дождливым, до +13 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

На ЮБК будет облачно с прояснениями. Днем до +14 градусов, возможен дождь. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Керчи сегодня облачно, днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +13 градусов днем. Днем подует южный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU