Где в Симферополе не будет света 11 марта

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-11T09:35:02+03:00

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В Симферополе 11 марта не будет света на некоторых улицах, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Энергоснабжение будет ограничено с 8.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтных работ на электросетях на улицах Репина, 105-117 (нечет), 114-132 (чет), 125-127 (нечет), Киевской, 117-123 (нечет), Московская, 3-5 (нечет), Полевая, 73-79 (нечет), 83, Чонгарская.

Также без света на целый день останутся садовые товарищества Каменского массива - СТ-Восход, СТ-Уют 1, СТ-Здоровье, СТ-Лаванда.

ИСТОЧНИК KP.RU