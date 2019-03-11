В Симферополе после ДТП перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-11T09:53:41+03:00

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В Симферополе, в районе ГРЭСа, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из легковушек перевернулась на крышу, сообщили очевидцы в соцсетях в группе «Автопартнер Крым».

- Ого, как покатались! Спешили, наверно, все! – написал один из пользователей соцсети.

Автолюбители рассказали, что на этой участке дороги аварии происходят довольно часто.

К счастью, при ДТП никто не пострадал, погибших нет.

Кстати, на трассе "Таврида" на выходных произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых авто - «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi Outlander». К сожалению, водитель одного из автомобилей получил смертельные травмы.

А до этого на трассе Симферополь-Алушта сгорело авто. Прямо на дороге у него загорелся двигатель. После этого на место происшествия выехали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU