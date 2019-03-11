В Симферополе после ДТП перевернулась легковушка
В Симферополе, в районе ГРЭСа, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из легковушек перевернулась на крышу, сообщили очевидцы в соцсетях в группе «Автопартнер Крым».
- Ого, как покатались! Спешили, наверно, все! – написал один из пользователей соцсети.
Автолюбители рассказали, что на этой участке дороги аварии происходят довольно часто.
К счастью, при ДТП никто не пострадал, погибших нет.
Кстати, на трассе "Таврида" на выходных произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых авто - «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi Outlander». К сожалению, водитель одного из автомобилей получил смертельные травмы.
А до этого на трассе Симферополь-Алушта сгорело авто. Прямо на дороге у него загорелся двигатель. После этого на место происшествия выехали спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU