2019-03-11T09:53:41+03:00
Происшествия

В Симферополе после ДТП перевернулась легковушка

Причины аварии пока неизвестны
Александра КОРШУНОВА
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Авария в Симферополе, в районе ГРЭСа. Фото: Инстаграм/"Автопартнер Крым"Авария в Симферополе, в районе ГРЭСа. Фото: Инстаграм/"Автопартнер Крым"
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В Симферополе, в районе ГРЭСа, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из легковушек перевернулась на крышу, сообщили очевидцы в соцсетях в группе «Автопартнер Крым».

- Ого, как покатались! Спешили, наверно, все! – написал один из пользователей соцсети.

Автолюбители рассказали, что на этой участке дороги аварии происходят довольно часто.

К счастью, при ДТП никто не пострадал, погибших нет.

Кстати, на трассе "Таврида" на выходных произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых авто - «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi Outlander». К сожалению, водитель одного из автомобилей получил смертельные травмы.

А до этого на трассе Симферополь-Алушта сгорело авто. Прямо на дороге у него загорелся двигатель. После этого на место происшествия выехали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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