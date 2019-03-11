Севастопольская полиция помогла получить гражданство 81-летней горожанке
В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке.
- 81-летняя жительница города вследствие семейных проблем лишилась места проживания. Совсем одна – без родных и близких она в буквальном смысле оказалась на улице, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Вдобавок пожилая женщина заболела и попала в городскую больницу.
Когда же врачи и социальные службы решили устроить бездомную пенсионерку в дом престарелых, то выяснилось, что нее нет нужных документов и российского гражданства.
Специалисты ОВМ пришли к пенсионерке в больницу, помогли заполнить ей все нужные бланки и очень быстро оформили российское гражданство.
Севастопольской бездомной пенсионерке помогли получить паспорт.В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке, которая осталась без родных и оказалась на улице. Видео: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.! другой источник
- Полицейские лично ей вручили паспорт Российской Федерации и поздравили с торжественным событием, - отметили в ведомстве. - Пожелали долголетия и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU