Севастопольская полиция помогла получить гражданство 81-летней горожанке

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-11T10:49:07+03:00

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В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке.

- 81-летняя жительница города вследствие семейных проблем лишилась места проживания. Совсем одна – без родных и близких она в буквальном смысле оказалась на улице, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Вдобавок пожилая женщина заболела и попала в городскую больницу.

Когда же врачи и социальные службы решили устроить бездомную пенсионерку в дом престарелых, то выяснилось, что нее нет нужных документов и российского гражданства.

Специалисты ОВМ пришли к пенсионерке в больницу, помогли заполнить ей все нужные бланки и очень быстро оформили российское гражданство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/696375" frameborder="0"></iframe> Севастопольской бездомной пенсионерке помогли получить паспорт.В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке, которая осталась без родных и оказалась на улице. Видео: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.! другой источник

- Полицейские лично ей вручили паспорт Российской Федерации и поздравили с торжественным событием, - отметили в ведомстве. - Пожелали долголетия и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU