2019-03-11T10:49:07+03:00
Общество

Севастопольская полиция помогла получить гражданство 81-летней горожанке

Бездомная женщина смогла устроиться в дом престарелых [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Пожилая горожанка стала полноправной россиянкой. Фото: кадр видео.Пожилая горожанка стала полноправной россиянкой. Фото: кадр видео.
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В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке.

- 81-летняя жительница города вследствие семейных проблем лишилась места проживания. Совсем одна – без родных и близких она в буквальном смысле оказалась на улице, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Вдобавок пожилая женщина заболела и попала в городскую больницу.

Когда же врачи и социальные службы решили устроить бездомную пенсионерку в дом престарелых, то выяснилось, что нее нет нужных документов и российского гражданства.

Специалисты ОВМ пришли к пенсионерке в больницу, помогли заполнить ей все нужные бланки и очень быстро оформили российское гражданство.

Севастопольской бездомной пенсионерке помогли получить паспорт.В Севастополе сотрудники отдела по вопросам миграции помогли с гражданством пожилой горожанке, которая осталась без родных и оказалась на улице. Видео: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.! другой источник

- Полицейские лично ей вручили паспорт Российской Федерации и поздравили с торжественным событием, - отметили в ведомстве. - Пожелали долголетия и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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