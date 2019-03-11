2019-03-11T11:11:28+03:00
Общество

За незаконный захват земли в Симферополе оштрафовали владельца садового товарищества

Он должен заплатить 550 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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На территории расположились хозпостройки и гаражиНа территории расположились хозпостройки и гаражиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В симферопольской Каменке на полмиллиона рублей оштрафовали владельца садового товарищества "Фотон". Он уже больше двух лет незаконно использовал больше 16 тысяч квадратных метров земли.

Как сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК, там он разместил хозяйственные блоки и гаражи.

- За незаконное использование земельного участка муниципальной собственности и невыполнения предписаний должностного лица на садовое некоммерческое товарищество "Фотон" решениями судов наложено штрафов на общую сумму 550 000 рублей, - добавили в пресс-службе.

Кстати, эти нарушения госинспекторы зафиксировали еще в 2016 году. Тогда владелец не согласился с вынесенным постановлением и обжаловал его в судебном порядке.

Но до сих пор предписание оказалось невыполненным.

В феврале 2019 года садовое товарищество уже штрафовали на 200 тысяч рублей за невыполнения указаний надзорного органа.

Но товарищество до сих пор продолжает использовать данный участок "без правовых оснований".

ИСТОЧНИК KP.RU

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