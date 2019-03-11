Весной в Симферополе залатают ямы на 25 городских улицах

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-11T11:44:36+03:00

В ремонте задействованы 14 работников и 4 единицы спецтехники. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Изменить размер текста: A A

В Симферополе продолжаются работы по ремонту дорог. Так, за выходные в столице отремонтировали улицы: Ялтинскую, Толстого, Севастопольскую, Элеваторную и Карла Маркса. Всего весной планируется устранить повреждения на 25 городских дорогах.

Как сообщил директор МБ «Город» Николай Коновалов работы выполнили и на переулках: Элеваторный, Евпаторийский. А на Проспекте Победы и улице Красноармейской рабочие провели фрезеровку асфальта.

- Работы по межсезонному ремонту дорожного покрытия ведутся в Симферополе без выходных. В период с 8 по 10 марта бригады МБУ «Город» уложили асфальт общей площадью 8 000 квадратных метров, - добавил Коновалов.

В ремонте задействованы 14 работников и 4 единицы спецтехники.

Также в Коновалов добавил, что межсезонный ремонт аварийно-опасных участков улично-дорожной сети охватит в этом году 19 улиц Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU