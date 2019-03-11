Спасатели эвакуировали из горящей керченской пятиэтажки 12 человек

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-11T12:06:20+03:00

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В воскресенье, 10 марта, крымским спасателям поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире вспыхнул огонь. На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Личный состав оперативно приступил к тушению огня. При этом в ходе проведения разведки оказалось, что в помещении есть люди.

Спасателям удалось вытащить из огня двух женщин - 91 и 66 лет. Также спасли и двоих несовершеннолетних детей - 11 и 6 лет. Их передали специалистам «скорой помощи», после чего пострадавших доставили в городскую больницу Керчи №1.

Также на пожаре эвакуировали 12 человек.

- Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и личные вещи, - добавили в пресс-службе.

Причину возгорания установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU