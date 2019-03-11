Сильный дождь, снег и ветер: В Крым идет похолодание
Из-за влияния южного циклона в Крым идет похолодание. Так, 12 и ночью 13 марта на полуострове ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.
- Ожидается сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду, - добавили в пресс-службе.
В МЧС попросили жителей соблюдать необходимые меры безопасности при непогоде.
ВАЖНО
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения
- не находитесь вблизи крупных деревьев и не паркуйте рядом с ними автомобили
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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