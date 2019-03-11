Сильный дождь, снег и ветер: В Крым идет похолодание

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-11T12:39:24+03:00

Так повлияет на полуостров южный циклон

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Из-за влияния южного циклона в Крым идет похолодание. Так, 12 и ночью 13 марта на полуострове ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

- Ожидается сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду, - добавили в пресс-службе.

В МЧС попросили жителей соблюдать необходимые меры безопасности при непогоде.

ВАЖНО

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения

- не находитесь вблизи крупных деревьев и не паркуйте рядом с ними автомобили

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU