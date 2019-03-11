В Крыму на 5 полигонах идут учения ракетчиков, артиллеристов и морпехов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-11T13:35:04+03:00

В распоряжении морпехов бронетранспортеры, плавающая техника и машины высокой проходимости. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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На Черноморском флоте начался лагерный сбор военнослужащих из состава подразделений ракетных войск и артиллерии. .

Одновременно на пяти полигонах армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, проходят тренировки по артиллерийским стрельбам и тактические учения.

- Всего в сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

На полигоны вышли реактивные системы залпового огня - «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С», минометы «Сани», «Поднос» и другая техника.

В завершении пройдет тактическое учение с участием отдельных бригад береговой обороны и морской пехоты флота: артиллерийские стрельбы и высадка морского десанта на «диком» побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU