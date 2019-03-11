На трассе Бахчисарай-Симферополь произошло смертельное ДТП: Погиб водитель

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-11T13:26:41+03:00

Его пришлось извлекать из машины с помощью специнструмента

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В воскресенье, 10 марта, на трассе Бахчисарай-Симферополь машина Toyota Crown опрокинулась в кювет, пострадали 2 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи».

- К сожалению, в результате ДТП погиб водитель. Его извлекли из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - добавили в МЧС.

На месте аварии произвели все необходимые противопожарные мероприятия.

Также в этот же день произошло еще два ДТП.

В поселке Крымская роза трактор столкнулся с автомобилями Nissan и Skoda. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу Белогорска.

А в Евпатории, на пересечении улиц Интернациональной и Крупской, произошла авария с участием автомобиля марки «Жигули». Пострадавшую 19-летнюю девушку передали сотрудникам «скорой помощи». Водитель от медицинской помощи отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU