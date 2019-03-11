На трассе Бахчисарай-Симферополь произошло смертельное ДТП: Погиб водитель
В воскресенье, 10 марта, на трассе Бахчисарай-Симферополь машина Toyota Crown опрокинулась в кювет, пострадали 2 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи».
- К сожалению, в результате ДТП погиб водитель. Его извлекли из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - добавили в МЧС.
На месте аварии произвели все необходимые противопожарные мероприятия.
Также в этот же день произошло еще два ДТП.
В поселке Крымская роза трактор столкнулся с автомобилями Nissan и Skoda. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу Белогорска.
А в Евпатории, на пересечении улиц Интернациональной и Крупской, произошла авария с участием автомобиля марки «Жигули». Пострадавшую 19-летнюю девушку передали сотрудникам «скорой помощи». Водитель от медицинской помощи отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU