Симферополец может сесть на 20 лет за незаконный оборот наркотиков
У жителя Симферополя изъяли крупную партию наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ. В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, все эти вещества нашли у 30-летнего мужчины по месту жительства.
- У него обнаружили свертки с порошкообразным веществом, таблетки, а также медицинские шприцы с жидкостями, - добавили в МВД.
По заключению экспертизы, у подозреваемого изъяли 119 граммов различных наркотических средств, в том числе: каннабис, гашиш, экстракт маковой соломы, ацетилированный опий, героин, синтетический наркотик «соль», амфетамин, ангидрид уксусной кислоты, метадон, мефедрон, а также таблетки «экстази».
- Также по месту проживая с него обнаружили 27 полимерных пакетов с пазовым замком и двое электронных весов, предназначенных для расфасовки «наркотовара», - отметили в пресс-службе.
Сейчас правоохранители устанавливают тех, кто мог быть еще причастен к преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU