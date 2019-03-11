2019-03-11T13:56:55+03:00
Происшествия

Симферополец может сесть на 20 лет за незаконный оборот наркотиков

У него дома нашли каннабис, гашиш и «экстази»
Александра КОРШУНОВА
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В доме у 30-летнего симферопольца нашли различные наркотики. Фото: пресс-служба МВД РКВ доме у 30-летнего симферопольца нашли различные наркотики. Фото: пресс-служба МВД РК
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У жителя Симферополя изъяли крупную партию наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ. В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, все эти вещества нашли у 30-летнего мужчины по месту жительства.

- У него обнаружили свертки с порошкообразным веществом, таблетки, а также медицинские шприцы с жидкостями, - добавили в МВД.

По заключению экспертизы, у подозреваемого изъяли 119 граммов различных наркотических средств, в том числе: каннабис, гашиш, экстракт маковой соломы, ацетилированный опий, героин, синтетический наркотик «соль», амфетамин, ангидрид уксусной кислоты, метадон, мефедрон, а также таблетки «экстази».

- Также по месту проживая с него обнаружили 27 полимерных пакетов с пазовым замком и двое электронных весов, предназначенных для расфасовки «наркотовара», - отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают тех, кто мог быть еще причастен к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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