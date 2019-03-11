2019-03-11T14:55:06+03:00
Происшествия

На горе Аю-Даг туристки из Самары и Владивостока заблудились в тумане

Женщин нашли и помогли спуститься в безопасное место.
Галина КОВАЛЕНКО
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Когда появился туман, что лучше в горы не ходить.Когда появился туман, что лучше в горы не ходить.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Дежурному «КРЫМ-СПАС» сообщили, что на горе Аю-Даг в тумане сбились с тропы две женщины.

Крымским спасателям удалось установить с «потеряшками» телефонную связь.

- Спустя 20 минут поисковых работ, заблудившиеся были обнаружены, - проинформировала пресс-служба МЧС РК.

Сотрудники чрезвычайного ведомства вызволили из беды 32-летнюю гостью из Владивостока и 41-летнюю жительницу Самары.

Незадачливых туристок эвакуировали в безопасное место - к трассе «Алушта-Ялта».

- К счастью, туристки не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», - отметили в ведомстве.

К сожалению, в горах Крыма случаются и трагедии. Не так давно на прогулке лишился жизни молодой парень, который хотел пофотографировать красивые пейзажи, но он оступился и упал в ущелье. ЧП случилось в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг.

Спасатели нашли 22-летнего студента, но помочь ему уже не смогли: парень был мертвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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