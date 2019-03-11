Пес не пострадал, но сильно испуган: В Крыму вытащили собаку из 10-метрового колодца
Крымские спасатели помогли собаке, попавшей в колодец глубиной около 10-ти метров, который находится на улице Коммунаров в Бахчисарае.
- При помощи лестницы и страховки спасатель опустился на дно колодца, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Собаку «упаковали» в спасательную косынку и веревки, после чего вместе со спасателем подняли на поверхность.
- К счастью, пес не пострадал, но был сильно испуган. Во время спасательной операции наши сотрудники соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, - отметили в ведомстве.
Домашние животные нередко попадают в беду: недавно крымским спасателям пришлось вытаскивать лошадь из реки.
А зимой жители многоэтажки выручили кота: животное несколько недель не могло выбраться из вентиляционной трубы и жалобно мяукало на весь дом.
ИСТОЧНИК KP.RU