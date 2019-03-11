2019-03-11T15:20:05+03:00
Происшествия

Пес не пострадал, но сильно испуган: В Крыму вытащили собаку из 10-метрового колодца

ЧП случилось в Бахчисарае
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымские спасатели помогли собаке, попавшей в колодец глубиной около 10-ти метров, который находится на улице Коммунаров в Бахчисарае.

- При помощи лестницы и страховки спасатель опустился на дно колодца, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Собаку «упаковали» в спасательную косынку и веревки, после чего вместе со спасателем подняли на поверхность.

- К счастью, пес не пострадал, но был сильно испуган. Во время спасательной операции наши сотрудники соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, - отметили в ведомстве.

Домашние животные нередко попадают в беду: недавно крымским спасателям пришлось вытаскивать лошадь из реки.

А зимой жители многоэтажки выручили кота: животное несколько недель не могло выбраться из вентиляционной трубы и жалобно мяукало на весь дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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