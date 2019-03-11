В Симферополе к пятилетию «Крымской весны» пройдут легкоатлетический и велопробеги
В честь празднования пятилетия «Крымской весны» в Симферополе в воскресенье, 17 марта, пройдут сразу два пробега - легкоатлетический и велосипедный.
Как сообщили в пресс-службе Минспорта РК, в них могу принять участие все желающие.
Что касается велопробега, то поучаствовать в нем могут взрослые и дети от 2005 года рождения и старше.
Маршрут: старт пр. Кирова (пл. Ленина) далее по ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова и финиш на пл. Ленина. Всего участники проедут 5 таких кругов.
- Регистрация состоится 17 марта с 10.00 до 10.45 на месте старта. В 11.00 пройдет официальный старт, - добавили в пресс-службе.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Легкоатлетический пробег пройдет также 17 марта по такому же маршруту. Регистрация начнется в 9.30 и завершится в 11.30. Старт - в 12.00.
В нем могут принять участие все горожане при наличии медицинской справки.
Взрослые пробегут дистанцию на 4, 2 километра, дети - 1,4 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU