2019-03-11T16:02:31+03:00
Общество

В Симферополе к пятилетию «Крымской весны» пройдут легкоатлетический и велопробеги

Они стартуют в воскресенье, 17 марта
Александра КОРШУНОВА
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Они пройдут в центре крымской столицыОни пройдут в центре крымской столицыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В честь празднования пятилетия «Крымской весны» в Симферополе в воскресенье, 17 марта, пройдут сразу два пробега - легкоатлетический и велосипедный.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта РК, в них могу принять участие все желающие.

Что касается велопробега, то поучаствовать в нем могут взрослые и дети от 2005 года рождения и старше.

Маршрут: старт пр. Кирова (пл. Ленина) далее по ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова и финиш на пл. Ленина. Всего участники проедут 5 таких кругов.

- Регистрация состоится 17 марта с 10.00 до 10.45 на месте старта. В 11.00 пройдет официальный старт, - добавили в пресс-службе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Легкоатлетический пробег пройдет также 17 марта по такому же маршруту. Регистрация начнется в 9.30 и завершится в 11.30. Старт - в 12.00.

В нем могут принять участие все горожане при наличии медицинской справки.

Взрослые пробегут дистанцию на 4, 2 километра, дети - 1,4 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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