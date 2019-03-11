В Крыму и Севастополе 18 марта объявлен выходным
В Республике Крым и в городе-герое Севастополе понедельник, 18 марта, объявлен выходным днем. Именно в этот день крымчане будут отмечать пятую годовщину воссоединения полуострова со своей исторической родиной, Российской Федерацией.
Напомним, 16 марта 2014 года крымчане сделали свой выбор: Почти 97% проголосовавших высказались за воссоединение полуострова с Россией. А 18 марта в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание исторического Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Этот день на полуострове объявили выходным.
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В Симферополе ко дню празднования пятилетия «Крымской весны» пройдут легкоатлетический и велопробеги. В них могут принять участие все желающие.
А еще в республике пройдет тематический автопробег, который стартует в Симферополе 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU