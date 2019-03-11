В Крыму и Севастополе 18 марта объявлен выходным

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-11T17:30:39+03:00

В этот день на полуострове запланировано много праздничных мероприятий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот день отмечается День воссоединения полуострова с Россией

Изменить размер текста: A A

В Республике Крым и в городе-герое Севастополе понедельник, 18 марта, объявлен выходным днем. Именно в этот день крымчане будут отмечать пятую годовщину воссоединения полуострова со своей исторической родиной, Российской Федерацией.

Напомним, 16 марта 2014 года крымчане сделали свой выбор: Почти 97% проголосовавших высказались за воссоединение полуострова с Россией. А 18 марта в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание исторического Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Этот день на полуострове объявили выходным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Симферополе ко дню празднования пятилетия «Крымской весны» пройдут легкоатлетический и велопробеги. В них могут принять участие все желающие.

А еще в республике пройдет тематический автопробег, который стартует в Симферополе 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU