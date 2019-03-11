Представители судовладельца обследовали два газотанкера, которые горели в Черном море почти два месяца

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-11T18:16:10+03:00

Пока неизвестно, куда и когда их будут буксировать

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На борт двух танкеров «Канди» и «Маэстро» поднялись представители судовладельца. Они обследовали два танкера, которые горели почти два месяца недалеко от Керченского пролива.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Росморречьфлота, решение о дальнейших действиях пока не принято.

- Насколько полным было это обследование, не знаю. Мы пока не получили информацию о дате и месте, куда будут буксировать суда, - добавили в пресс-службе.

Напомним, потушить пожар на втором судне, «Маэстро», специалистам удалось 4 марта. Тремя днями ранее возгорание ликвидировали на «Канди».

Напомним, танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа – граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU