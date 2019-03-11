В Симферополе 12 марта частично отключат свет
12 марта, в столице региона Симферополе отключат свет в Каменском массиве и на части городских улиц.
Пользоваться пылесосами, микроволновками, блендерами и стиральными машинками нельзя будет с 8 часов утра до 17 часов вечера.
В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что отключения электроснабжения происходят из-за ремонта столбов, трансформаторов и прочего электрооборудования.
Крымские энергетики просят потребителей понять их и простить.
И так, где 12 марта в Симферополе отключат электричество:
улица Ларионова, 40а, 42а;
улица Ракетная, 10-12 (чет);
Каменский массив:
садовое товарищество «Восход»,
садовое товарищество«Уют 1»,
садовое товарищество«Здоровье»,
садовое товарищество «Лаванда».
ИСТОЧНИК KP.RU