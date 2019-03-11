2019-03-11T18:47:41+03:00
Общество

В Симферополе 12 марта частично отключат свет

Электричества не будет в части Каменки и на двух улицах
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"
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12 марта, в столице региона Симферополе отключат свет в Каменском массиве и на части городских улиц.

Пользоваться пылесосами, микроволновками, блендерами и стиральными машинками нельзя будет с 8 часов утра до 17 часов вечера.

В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что отключения электроснабжения происходят из-за ремонта столбов, трансформаторов и прочего электрооборудования.

Крымские энергетики просят потребителей понять их и простить.

И так, где 12 марта в Симферополе отключат электричество:

улица Ларионова, 40а, 42а;

улица Ракетная, 10-12 (чет);

Каменский массив:

садовое товарищество «Восход»,

садовое товарищество«Уют 1»,

садовое товарищество«Здоровье»,

садовое товарищество «Лаванда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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