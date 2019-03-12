Погода в Крыму на 12 марта: дождь и тепло до +9

СЕГОДНЯ 06:21 2019-03-12T06:21:17+03:00

На Южном берегу Крыма всего +7…+9°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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12 марта, на полуострове будет хозяйничать ненастье. Синоптики обещают сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололед и северо-восточный ветер 20-25 м/с.

- В Симферополе облачно. Днем сильный дождь. Местами туман, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, во второй половине дня северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма днем сильный, временами очень сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем порывы 20-25 м/с. Температура воздуха +7…+9°.

Прогноз погоды по Керчи: Облачно. Утром и днем временами дождь. Ветер днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха +4…+6°.

ИСТОЧНИК KP.RU