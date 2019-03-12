2019-03-12T09:46:09+03:00
Общество

Прыгнул в воду в попытке сбежать: Пограничники задержали браконьеров в Ялте

Один из рыбаков попытался скрыться
Александра КОРШУНОВА
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Нарушители привлечены к административной ответственности. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКНарушители привлечены к административной ответственности. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
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На побережье Ялты сотрудники Погрануправления поймали группу браконьеров. Там задержали десять граждан.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, они осуществляли незаконный вылов добычи водных биологических ресурсов.

Нарушителей обнаружили на территории Ялтинского пассажирского порта.

- Их доставили в ближайший пункт полиции для выяснения всех обстоятельств совершенных правонарушений и составления административных протоколов, - добавили в пресс-службе.

При этом один из рыбаков попытался скрыться от правоохранительных органов, прыгнув в воду. Но его все-таки задержали, а после отправили в больницу.

Все лица привлечены к административной ответственности, им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, в Керчи пограничники изъяли у браконьеров 230 килограммов пиленгаса. Рыбу он добывал с помощью запрещенных орудий лова - сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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