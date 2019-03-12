Прыгнул в воду в попытке сбежать: Пограничники задержали браконьеров в Ялте
На побережье Ялты сотрудники Погрануправления поймали группу браконьеров. Там задержали десять граждан.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, они осуществляли незаконный вылов добычи водных биологических ресурсов.
Нарушителей обнаружили на территории Ялтинского пассажирского порта.
- Их доставили в ближайший пункт полиции для выяснения всех обстоятельств совершенных правонарушений и составления административных протоколов, - добавили в пресс-службе.
При этом один из рыбаков попытался скрыться от правоохранительных органов, прыгнув в воду. Но его все-таки задержали, а после отправили в больницу.
Все лица привлечены к административной ответственности, им грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, в Керчи пограничники изъяли у браконьеров 230 килограммов пиленгаса. Рыбу он добывал с помощью запрещенных орудий лова - сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU