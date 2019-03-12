Где в Симферополе ограничат движение транспорта 15 марта

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-12T12:08:41+03:00

Это связано с праздничным шествием

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В пятницу, 15 марта, в Симферополе с 8.00 до 18.00 в связи с праздничным шествием, посвященное пятой годовщине «Крымской весны», ограничат движение на центральных улицах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

КОНКРЕТНО

Движение ограничат:

- на пр. Кирова (на участке от ул. Гоголя до пл. Советской)

- по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Чехова до пересечения улиц Севастопольской и пр. Кирова).

- ул. Чехова и Сергеева-Ценского.

- С 08.00 до 10.00 также будет запрещена парковка транспортных средств на участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия, - добавили в администрации.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферополе пройдут два праздничных пробега - легкоатлетический и велосипедный. В них могут принять участие все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU