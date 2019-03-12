Крымские таможенники обнаружили винтовку в багажнике автомобиля

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-12T12:43:19+03:00

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На границе с Крымом, в пункте пропуска Джанкой, сотрудники таможенной службы при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили в багажнике автомобиля винтовку.

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, сотрудники изъяли оттуда картонную коробку светло-бежевого цвета.

- В ней находился предмет, схожий с пневматической винтовкой, состоящий из металлического ствола, ударно-спускового механизма, прицела и цельного деревянного приклада, - добавили в пресс-службе.

Разрешительных документов у гражданина на оружие не было. При въезде на территорию Евразийского экономического союза он пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

Винтовку у него изъяли и направили на экспертизу, а по ее результатам будет решен вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Напомним, в февраля украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники. Для этого он сделал тайник в своей машине.

ИСТОЧНИК KP.RU