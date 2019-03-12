В России выпустили памятную монету с изображением Крымского моста
Центральный банк Российской Федерации 12 апреля выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей.
Как сообщили в пресс-службе банка, она посвящена пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
- На оборотной стороне монеты на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей изображен мост, возведенный над Керченским проливом и соединяющий материковую часть России и полуостров Крым, - добавили в пресс-службе.
Тираж монеты составляет 2 миллиона штук.
Напомним, в 2015 году Центробанк выпустил новые памятные монеты в честь "Артека" (тираж - 1 тысяча штук) и обороны Севастополя (2 миллиона штук). На оборотных сторонах изображены памятники и мемориалы Крыма, посвященные событиям Великой Отечественной, а также изображение диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года.
ИСТОЧНИК KP.RU