2019-03-12T13:48:19+03:00
Общество

В России выпустили памятную монету с изображением Крымского моста

Ее тираж составляет 2 миллиона штук
Александра КОРШУНОВА
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Новая монета с изображением Крымского моста. ФОто: пресс-служба Центробанка РФНовая монета с изображением Крымского моста. ФОто: пресс-служба Центробанка РФ
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Центральный банк Российской Федерации 12 апреля выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей.

Как сообщили в пресс-службе банка, она посвящена пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

- На оборотной стороне монеты на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей изображен мост, возведенный над Керченским проливом и соединяющий материковую часть России и полуостров Крым, - добавили в пресс-службе.

Тираж монеты составляет 2 миллиона штук.

Напомним, в 2015 году Центробанк выпустил новые памятные монеты в честь "Артека" (тираж - 1 тысяча штук) и обороны Севастополя (2 миллиона штук). На оборотных сторонах изображены памятники и мемориалы Крыма, посвященные событиям Великой Отечественной, а также изображение диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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