СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-12T14:48:12+03:00

Эти средства доведут до муниципалитета в апреле

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К апрелю 2019 года на ремонт дорог в Керчи выделят 100 миллионов рублей. Глава города Сергей Бороздин отметил, что администрация уже получила 23 миллиона для проведения работ на 9 улицах.

- На дополнительный ремонт нам нужно 126 миллионов рублей. Это те дороги, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и о которых просили жители, - отметил Бороздин.

Также глава города отметил, что еще 1,2 миллиарда рублей необходимо на работы по улично-дорожной сети на 18 объектах.

КОНКРЕТНО:

Какие улицы отремонтируют в 2019 году за 23 миллиона рублей:

- Самойленко (от улицы Маршала Еременко до улицы К. Маркса)

- К. Маркса (от улицы Самойленко до пер. Милицейский)

- переулок Милицейский (от улицы К. Маркса до улицы Пролетарская)

- Советскую (от улицы Козлова до морского вокзала, включая площадь перед мор. вокзалом)

- Дубинина (от улицы Советская до пер. Кооперативный)

- Циолковского (от улицы Советская до пер. Кооперативный)

- переулок Кооперативный (от улицы Циолковского до дома №5)

- Индустриальное шоссе - дублер (вдоль домов № 7, 9, 21)

- Зябрева (от улицы Ульяновых до улицы Колхозная).

ИСТОЧНИК KP.RU