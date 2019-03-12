На ремонт дорог в Керчи выделят 100 миллионов рублей
К апрелю 2019 года на ремонт дорог в Керчи выделят 100 миллионов рублей. Глава города Сергей Бороздин отметил, что администрация уже получила 23 миллиона для проведения работ на 9 улицах.
- На дополнительный ремонт нам нужно 126 миллионов рублей. Это те дороги, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и о которых просили жители, - отметил Бороздин.
Также глава города отметил, что еще 1,2 миллиарда рублей необходимо на работы по улично-дорожной сети на 18 объектах.
КОНКРЕТНО:
Какие улицы отремонтируют в 2019 году за 23 миллиона рублей:
- Самойленко (от улицы Маршала Еременко до улицы К. Маркса)
- К. Маркса (от улицы Самойленко до пер. Милицейский)
- переулок Милицейский (от улицы К. Маркса до улицы Пролетарская)
- Советскую (от улицы Козлова до морского вокзала, включая площадь перед мор. вокзалом)
- Дубинина (от улицы Советская до пер. Кооперативный)
- Циолковского (от улицы Советская до пер. Кооперативный)
- переулок Кооперативный (от улицы Циолковского до дома №5)
- Индустриальное шоссе - дублер (вдоль домов № 7, 9, 21)
- Зябрева (от улицы Ульяновых до улицы Колхозная).
ИСТОЧНИК KP.RU