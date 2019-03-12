В дни празднования «Крымской весны» в Севастополе ограничат движения транспорта

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-12T17:00:19+03:00

Где и как проехать с 16 по 31 марта [список улиц]

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В Севастополе в дни празднования «Крымской весны» ограничат движения транспорта.

КОНКРЕТНО

16 марта

- с 11.30 до 19.00 - временное ограничение скорости до 50 км/ч на участке трассы Ялта-Севастополь, км 65+100 – 67+000.

- запрет на остановки на участке дороги Ялта-Севастополь, км 65+182 – 65+498 (справа) и км 66+182 – 67+000 (слева).

- временное ограничение на дорогах: Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 40+650 - 57+309, Севастополь – Инкерман км 0+890 – 23+610, Ялта – Севастополь км 65 + 177 – 77+800.

- на улицах: Генерала Мельника, Багрия, Брестская, Героев Севастополя, Вокзальная, Портовая, Троллейбусный спуск, Ленина, просп. Нахимова, Большая Морская, Гоголя, просп. Генерала Острякова.

- на площадях: Ушакова, Суворова, Лазарева.

17 марта

- с 21.00 до 06.00 19 марта - временное ограничение остановки и стоянки на площади Суворова - улице Ленина - проспекте Нахимова - площади Лазарева.

18 марта

- с 15.00 до 23.00 - ограничение движения транспорта , от площади Суворова - улица Ленина - проспект Нахимова до площади Лазарева.

- на участке улицы Суворова от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина; на участке улицы Воронина от пересечения с улицей Суворова до улицы Советская - изменено направление одностороннего движения.

19 и 20 марта, 23 и 24 марта, 30 и 31 марта:

- с 11.00 до 16.00 ограничение движения: по участку дороги Гончарное – Ялта, км 3+250 – км 5+900, Орлиное – Родниковое – Колхозное, км 0+000 – км 8+700, Родниковое – Передовое, км 0+000 – км 6+200, Голубинка – Передовое – Широкое, км 17+300 – 26+000.

ИСТОЧНИК KP.RU