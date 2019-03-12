38 крымчан заболели корью с начала года
В Крыму и в Севастополе с начала года зафиксировали 38 случаев заболевания корью. На прошлой неделе сообщалось о 36 заболевших.
- Больше всего инфицированных - в Симферополе, Бахчисарае и Севастополе, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Часть заболевших привезла корь из Украины.
- Достоверно установлено, что в период возможного заражения лица пребывали на территории Украины. В виду высокой контагиозности данного заболевания и длительного периода заразности данные случаи заболевания имели эпидемическое значение в распространения кори на территории полуострова, - уточнили в пресс-службе.
Также инфекция распространяется, поскольку не все в семьях привиты от заболевания.
В ведомстве напомнили, что можно защититься от заболевания с помощью прививки. Так, в 2019 году в очагах кори иммунизировано по эпидемическим показаниям 3524 человек, в том числе 904 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU