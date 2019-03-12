В Крыму назначили нового министра спорта

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-12T17:31:01+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра спорта республики, им стала Ольга Торубарова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РК.

- Постановляю: назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность министра спорта Крыма на срок полномочий Главы Республики Крым, - указано в документе.

Из открытых источников стало известно, что ранее Торубарова занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края.

Напомним, с октября 2016 года должность министра спорта РК занимала Елизавета Кожичева, но в феврале 2019 года ее понизили до заместителя руководителя ведомства. Заявление об увольнении она написала по собственному желанию.

Ее предшественником был Георгий Шестак. Он занимал эту должность с апреля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU