В Крыму назначили нового министра спорта
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра спорта республики, им стала Ольга Торубарова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РК.
- Постановляю: назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность министра спорта Крыма на срок полномочий Главы Республики Крым, - указано в документе.
Из открытых источников стало известно, что ранее Торубарова занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края.
Напомним, с октября 2016 года должность министра спорта РК занимала Елизавета Кожичева, но в феврале 2019 года ее понизили до заместителя руководителя ведомства. Заявление об увольнении она написала по собственному желанию.
Ее предшественником был Георгий Шестак. Он занимал эту должность с апреля 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU