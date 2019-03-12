В Симферополе 13 марта частично отключат свет
13 марта, в столице региона Симферополе планируется очередная «отключка».
Жители части города не смогут пользоваться различными электроприборами – хлебопечками, миксерами и светильниками, целый световой день: с 8 часов утра до 17 часов вечера.
Крымские энергетики объясняют, что отключения света делаются из-за ремонтных работ на линиях электропередач.
ГУП «Крымэнерго» просит горожан и гостей Симферополя понять их и простить, поскольку все делается для их благо – для повышения качества электроснабжения их жилищ и объектов соцкультбыта.
По каким адресам 13 марта не будет электричества в Симферополе:
улица Хабаровская, 48, 48а;
улица Кечкеметская, 94, 94а, 96а, 100-108 (чет);
улица Полюсная, 55;
садовое товарищество «Темп»,
садово-производственный кооператив «Овен»,
садовое товарищество «Нерудник»,
садовое товарищество «Водник».
ИСТОЧНИК KP.RU