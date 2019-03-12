В Симферополе 13 марта частично отключат свет

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-12T18:58:11+03:00

Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Без электричества останутся три улицы и четыре садовых товарищества

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13 марта, в столице региона Симферополе планируется очередная «отключка».

Жители части города не смогут пользоваться различными электроприборами – хлебопечками, миксерами и светильниками, целый световой день: с 8 часов утра до 17 часов вечера.

Крымские энергетики объясняют, что отключения света делаются из-за ремонтных работ на линиях электропередач.

ГУП «Крымэнерго» просит горожан и гостей Симферополя понять их и простить, поскольку все делается для их благо – для повышения качества электроснабжения их жилищ и объектов соцкультбыта.

По каким адресам 13 марта не будет электричества в Симферополе:

улица Хабаровская, 48, 48а;

улица Кечкеметская, 94, 94а, 96а, 100-108 (чет);

улица Полюсная, 55;

садовое товарищество «Темп»,

садово-производственный кооператив «Овен»,

садовое товарищество «Нерудник»,

садовое товарищество «Водник».

ИСТОЧНИК KP.RU