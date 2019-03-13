Погода в Крыму 13 марта: Штормовое предупреждение и снег

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-13T09:35:47+03:00

Крымчане пока ходят в теплых куртках Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 марта, в Крыму все еще будет хозяйничать зима. Синоптики обещают снег, сильный ветер и гололедицу.

- Ночью, 13 марта, сохранится ненастная погода: сильный мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра до опасных значений — 20-25 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на ЮБК 3-5 градусов тепла; днем ветер ослабеет, осадки прекратятся, воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, - сообщили в региональном гидрометцентре.

Как сообщалось, 13 марта в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU