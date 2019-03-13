Погода в Крыму 13 марта: Штормовое предупреждение и снег
Зима не хочет сдавать позиции
Крымчане пока ходят в теплых курткахФото: Анастасия ЖУКОВА
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В среду, 13 марта, в Крыму все еще будет хозяйничать зима. Синоптики обещают снег, сильный ветер и гололедицу.
- Ночью, 13 марта, сохранится ненастная погода: сильный мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра до опасных значений — 20-25 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на ЮБК 3-5 градусов тепла; днем ветер ослабеет, осадки прекратятся, воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, - сообщили в региональном гидрометцентре.
Как сообщалось, 13 марта в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU