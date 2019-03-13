2019-03-13T10:08:48+03:00
Общество

Десантный корабль «Орск» из Севастополя расстрелял "морскую мину"

Моряки Черноморского флота вышли на учения
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж большего десантного корабля «Орск» провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне: уничтожили имитатор плавающей мины, отразили воздушное нападение условного противника.

- В соответствии с планом боевой подготовки экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в одном из морских полигонов Черного моря, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения

ЧФ Алексей Рулев.

Моряки оказали поддержку при высадке морского десанта на побережье: экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника.

Теперь экипаж «Орска» займется погрузкой в твиндек корабля боевой техники и личного состава подразделений морпехов. Отработает и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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